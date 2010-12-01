-İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMA ZAM İZMİR (A.A) - 01.12.2010 - İzmir'de toplu taşıma ücretlerine yüzde 9 ila 13.5 arasında zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından önerilen ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen zamlı tarife bu sabahtan itibaren uygulamaya konuldu. Otobüs, metro ve vapurlarda geçerli olan tarife değişikliğine göre, tam bilet 1.55 liradan 1.70 liraya, indirimli bilet 0.85 liradan 0.90 liraya yükseltildi. Zamlı tarifeye göre, 3.10 lira olan havaalanı ile saat 24.00'den sonra uygulanan ve ''baykuş'' adı verilen gece seferleri 3.40 lira olurken, üç kullanımlık kartın fiyatı 5.75 liradan 6.50 liraya çıkarıldı. İlçe ulaşım tarifelerinde değişikliğe gidilmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 1 Haziran 2009 tarihinde tam bilet ücretini 1.35'ten 1.50'ye çıkarması üzerine Birlikte Başaracağız Platformu dava açmış, mahkeme zammı iptal etmişti. Mahkeme kararından sonra toplu ulaşım ücretleri bir günlüğüne 1.35 liraya düşürülmüş, daha sonra 1.55 liraya yükseltilmişti.