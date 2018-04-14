İzmir'de ticari inşaatlara 24 saat çalışma izni

Geçtiğimiz günlerde toplanan İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, inşaat şirketlerinin yaptığı başvuruları değerlendirdi. Kurul, 19 başvuru için 24 saat ve hafta sonu çalışma izni çıkardı. Çevre Mühendisleri Odası, izinlerin yaratacağı olumsuzluklara dikkat çekti.

Evrensel'de yer alan habere göre, Türkiye ekonomisinin üzerine kurulu olduğu sektörlerin başında gelen inşaat sektörü için iktidar ve yerel idareler her türlü kolaylığı sağlamaya devam ediyor. Son yıllarda inşaat merkezli sermaye gruplarının odağı haline gelen ve her geçen gün yeni bir inşaatın yükseldiği İzmir’de de valilik, inşaat patronlarını sevindiren bir karara imza attı.

Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Karşıyaka, Konak ilçelerinde süren inşaat projeleri içerisinde kentsel dönüşüm çalışmaları, çeşitli tesis yapımları, dini tesis inşaatı ile okul yapımı gibi faaliyetlerin yanı sıra lüks konut, rezidans ve iş merkezi gibi tesisler de yer aldı.

Kurul her ne kadar kesintisiz inşaat iznini, Çevresel Gürültü Yönetmeliği kapsamında verse de yönetmelik izni sadece kamu yararı gerektiren çalışmalar için uygun görüyor. Yönetmeliğin, şantiye alanları için çevresel gürültü kriterlerini belirleyen 23. maddesinin (b) bendinde, konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetlerinin gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemeyeceği belirtiliyor. Yine aynı maddenin (ç) bendinde sadece kamu yararı gerektiren, baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut gibi projeler için gece çalışma izni verileceği yer alıyor. Bölgedeki trafik yoğunluğunu ileri sürerek yapılan 24 saat çalışma izni istenilen bazı inşaatlar şehir merkezi dışında kalırken, gece çalışma izni verilen inşaatların bir kısmı konutların aralarında yer alıyor.

İşitme kaybı, uyku bozukluğu yapabilir

Halk sağlığını tehdit eden izinlerin, çevresel etkileri nedeniyle de yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini aktaran TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay, yaptığı açıklamada kentleşme ve yapılaşmanın getirdiği en önemli çevresel problemlerden birinin de gürültü sorunu olduğunu söyledi.

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen gürültünün işitme kaybı, stres, uyku bozukluğu gibi fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olduğunu aktaran İnay, “Ülkemizin tüm kentlerinde olduğu gibi kentimizde de inşaat sektöründeki hızlı gelişme, kentlerin şantiye alanı gibi sürekli yeni yapı inşaatları ile iç içe olması sonucunu doğuruyor. Bu noktada vatandaşlar sürekli hale gelen bir inşaat gürültüsü ile yaşamak durumunda kalıyor. Yeni eklenen projelerle bu rahatsızlık artarak devam ediyor” dedi.

Çevre mevzuatının inşaatlar için çalışma saatleri ve gürültü düzeyiyle ilgili olarak sınırlamalar getirdiğini, işletmelerin de buna uymak ve sınır değerlerinin aşılması durumunda tedbirler almak zorunda olduğunu ifade eden İnay “Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. Çalışma saatleri 07.00-19.00 olarak düzenlenmiştir. Bu saatler dışında çalışma yapılması yasaktır” dedi.