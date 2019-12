-İZMİR'DE ''THE CRANBERRIES'' RÜZGARI İZMİR (A.A) - 24.07.2010 - İrlandalı ünlü rock müzik grubu ''The Cranberries'' ile Jamaikalı şarkıcı Soca Boy, İzmirli müzikseverlerle buluştu. ''Zombie'', ''Ridiculous Thoughts'', ''Ode To My Family'', ''Linger'' ve ''Animal Instincts'' gibi efsane şarkılarıyla milyonların kalbini çalan ''The Cranberries'', Çeşme Alaçatı Seaside'daki konserde sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Milyonlarca hayranı olan grubun konserinde basın mensuplarının ilk üç şarkıyı görüntülemesine izin verildi. -SOCA BOY COŞTURDU- ''Chacarron Macarron'' ve ''I Like To Move It'' adlı şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü Jamaikalı şarkıcı Soca Boy da İzmir'in Urla ilçesi Çeşmealtı beldesinde verdiği konserle Türk hayranlarını coşturdu. Latin soca tarzı müziğinin ünlü ismi, Çeşmealtı'ndaki ''Blue Ice'' adlı eğlence mekanında düzenlenen konserinde, sevilen şarkılarının yanı sıra bir sürprize yer verdi. Repertuvarına Türk kültüründe düğünlerde halay eşliğinde sıklıkla söylenen türküyü de ekleyen Soca Boy, Türkçe seslendirdiği bu oyun havası sırasında hem kendisi hem de seyirciler halay çekti. Dansçılar Özlem Özdemir ile Pınar Saraç'ın eşlik ettiği Soca Boy, programının son bölümünde sahneden inerek hayranlarının arasına katıldı. Bazı dinleyiciler kendileriyle dans eden ünlü şarkıcının alnına para yapıştırdı. Soca Boy konserini izleyenler arasında, 2010 Dünya Kickboks Şampiyonu Türk sporcu Atilla Delitürk de yer aldı.