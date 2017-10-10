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İzmir'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı

10 Ekim 2017 16:34

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri\'ne (DKP/BÖG) yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi, gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkeziyle Menemen ve Kınık ilçelerinde DKP/BÖG\'e yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Terör örgütü adına Suriye\'nin kuzeyinde silahlı faaliyet göstermek için İzmir\'den örgüt üyesi temin ettiği belirlenen 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin, Suriye\'de terör örgütü YPG ile silahlı iş birliği içinde olduğu da belirlendi.
Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel yayın ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Operasyon kapsamında, 1 kişinin daha arandığı belirtildi.

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