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İzmir'de terör operasyonu: 5 gözaltı

08 Eylül 2009 17:56

İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 8 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında İzmir'de 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yazar Kutsiye Bozoklar için Karşıyaka Mezarlığı'nda, izinsiz anma gösterisi düzenleyip, yasadışı slogan attıkları gerekçesiyle MLKP'ye yönelik operasyona başlandı. Operasyonun İzmir bölümünde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1'i kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Aralarında ezilenlerin Sosyalist Platformu'nun (ESP) dergisi Atılım'ın da bulunduğu bazı dergi bürolarında ve çalışanlarının evlerinde arama yapıldı. Aramalarda örgütsel dökümanların ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün de aynı konuyla ilgili soruşturma yürütmesi nedeniyle Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.


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