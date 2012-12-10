İzmir'de tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 kayıp

İzmir'de dünden bu yana devam eden sağanak yağmur nedeniyle birçok ev ve işyeri sular altında kalırken, yollar göle döndü. Çeşme ilçesinde 3 kişinin bulunduğu bir tekne alabora oldu. İzmir Valisi Cahit Kıraç, bir kişinin sağ kurtulduğu kazada kaybolan 2 kişiden 1'inin cesedinin bulunduğunu, diğer kişinin de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yağış Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiliyor.

Vali Kıraç, Çeşme ilçesine bağlı Germiyan köyü açıklarında bir balıkçı teknesinin alabora olduğunu belirterek, "Bir kişi sağ kurtuldu, bir kişinin cesedine ulaşıldı, bir kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor" dedi.

Mehmet Selami Bağcı kaptanlığındaki teknede İzmir Gıda Çarşısı Esnaf Derneği Başkanı Ömer Cinstaş ile bir kişinin daha bulunduğu öğrenildi.



İzmir'de son durum



Kentte dün akşam saatlerinde Bornova Atatürk Mahallesi Laka Deresi kenarında bulunan tüp depolarında çalışan Murat Ayaz ve 2 arkadaşı buraya giderek bir süre yağmuru izledi.

Eve gitmek için 35 ANF 50 plakalı otomobili ile yol çıkan 34 yaşındaki Murat Ayaz, her zamanki güzerhahı olan dere içerisindeki yolu kullandı. Oluşan sel ve dere içerisinde biriken suyun içinden geçmek isteyen Ayaz, aracıyla birlikte sürüklenmeye başladı ve 15 metrelik uçurumun kenarına geldiğinde durdu.

Ayaz ve 2 arkadaşı araçtan inerek, uçuruma yuvarlanmaması için otomobili tuttular.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti.

İtfaiye ile polislerin uyarılarını dinlemeyen 3 arkadaş, araçın yanından ayrılmayarak elleriyle otomobili tutmaya devam etti. Daha sonra olay yerine gelen çekici ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmayları sonucu otomobil kurtarıldı.



Yol ikiye ayrıldı



Bornova'dan Evka-4 Mahallesi'ne çıkan yaklaşık 2 ay önce yeni yapılan Ersoy Caddesi, aşırı yağıştan patlayan kanalizasyon borusu nedeniyle asfalt kağıt gibi kalktı.

Yol ikiye ayrılırken taşan toprak ve çakıllar etrafa saçıldı. Belediye ekipleri gelerek yolu kapattı. Çalışmalar nedeniyle yolun tek taraflı trafik akışı verileceği öğrenildi.

MUĞLA:

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde geçen hafta hayatı olumsuz etkileyen şiddetli lodos ve sağanak yağış yeniden etkisini gösterdi.

Akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 11 balıkçı teknesi battı.

Marmaris-Muğla, Marmaris-Datça ve Marmaris-Turunç karayolunda ise yola düşlen kaya parçaları nedeniyle bir süre araçların geçişine izin verilmedi.

Muğla-Marmaris, Marmaris-Datça ve Marmaris-Turunç karayoluna düşen kaya parçaları nedeniyle bir süre araçların geçişine izin verilmedi.

Kemal Elgin Bulvarı Uzunyalı Mevkii ile Yat Limanı'ndaki restoranların dışarıda bulunan çok sayıda masa ve sandalyesi denize uçtu, ağaçlar kökünden söküldü.

Kordon Caddesi ve Siteler Mevkii'nde dört bankanın ATM camları kırıldı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri telsizle kaptanlara uyarıda bulunarak liman dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de rüzgarın hızı saatte 70 kilometreyi buldu. Denizde 6 metreye varan dalgalar oluştu. Yatlar karaya oturdu, sahil şeridindeki yollar kullanılamaz hale geldi. 20'ye yakın balıkçı kayığı battı.



Fırtına sonrası temizlik



30 dakika süren sağanak yağış ve şiddetli lodos sonrası yaşam normale döndü. Yağmur sonrası işyeri sahipleri su basan işyerlerinde temizlik yaptı. Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler, cadde ve yollara savrulan kırık cam parçalarını ve devrilen ağaçları temizledi. Çöplerle tıkalı logarlar açıldı. Vatandaşlar, yola düşen uydu antenleri ve çatıların demir aksamlarını topladı.