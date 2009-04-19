İzmir’de taksici cinayeti

İzmir'in Buca ilçesinde bir taksi şoförü, aracında tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.



Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Orcaner Taksi Durağı'nda Şaban Yavuz'a ait 35 T 5971 plakalı taksi ile çalışan Mustafa Serinkul, aracına binen kimliği bilinmeyen bir müşteriyi alarak hareket etti. Bir süre sonra taksi durağına telsizle bilgi veren Serinkul, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür beldesine gidip döndüğünü bildirdi.



Bu arada, polisi arayan vatandaşlar, Buca ilçesi 628 Sokak'ta 35 T 5971 plakalı taksinin yanında bir ceset olduğunu ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri, taksinin yanında tabancayla vurularak öldürülmüş olan kişinin taksi şoförü Mustafa Serinkul (54) olduğunu tespit etti. Evli 2 çocuk babası Serinkul'un göğsünden tek kurşunla vurulup öldürüldüğü, cebindeki parasının ve cep telefonunun alınmadığı görüldü.



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Serinkul'u öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalara başladığı bildirildi.

