İzmir'de taksici cinayeti

İzmir'in Buca ilçesinde, taksici 54 yaşındaki Mustafa Serinkul, aracına aldığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olayın ücret tartışması nedeniyle meydana gelmiş olabiliceği üzerinde duruyor.



Olay, dün saat 20.30 sıralarında Akıncılar Semti 268 Sokak Numara 10 önünde meydana geldi. Orcaner Taksi Durağı'nda çalışan evli ve 2 çocuk babası 54 yaşındaki Mustafa Serinkul, saat 19.00 sıralarında yönetimindeki 35 T 5971 plakalı aracıyla seyir halindeyken aldığı kişi ya da kişileri, Gümüldür'e götürmek için yola çıktı. Yaklaşık bir saat sonra telsiz yardımıyla durakla irtibata geçen Serinkul, Gaziemir'e ulaştığını bildirdi, bir daha da kendisinden haber alınamadı.



Mustafa Serinkul, cep telefonu ve telsiz anonsuna cevap vermezken, aynı saatlerde Sanayi sitesi içinde, park halinde kapıları açık bir taksinin yanında elinde ekmek bıçağıyla kanlar içinde yatan kişiyi gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mustafa Serinkul olduğu tespit edilen kişinin yaşamanı yitirdiğini belirledi.



Taksimetre 226 TL'de



Yapılan incelemede, Serinkul'un cep telefonun ve parasının üzerinde olduğu, açık olan taksimetrede ise 226 TL yazdığı belirlendi. Serinkul'un, müşterisi olan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerle ücret nedeniyle tartıştığı, alamayınca da ekmek bıçağıyla taksiden indikten sonra tabancayla göğsünden tek kurşunla vurulmuş olabiliceği öne sürüldü.



Meslektaşları olay yerine koştu



Şaban Yavuz'a ait takside iki yıldır şoförlük yapan Mustafa Serinkul'un ölüm haberini alan çok sayıda meslektaşı olay yerine akın etti. Can güvenliklerinin olmadığını belirten taksiciler, olaya tepkisiz kalmayacaklarını belirtti.



İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Anık, ``Çok talihsiz bir olay, ben inanıyorum ki; daha önce yaşanan olaylar gibi bu da kısa sürede aydınlatılacaktır. Taksinin acil sinyal düğmesi çalışıyor, fakat düğmeye basılmamış. Hepimizin başı sağ olsun. Henüz kesin bir bilgi yok, arkadaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz'' diye konuştu.



Soruşturmaya sürdüren polis, olay yerinden koşarak kaçtığı tahmin edilen zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

