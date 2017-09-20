İzmir'de tacize uğrayan kadınları darp eden polise 3.5 yıl hapis talebi

İzmir Alsancak'ta 10 Ağustos gecesi, kendilerini taciz eden motosikletli kişileri şikayet etmek için Alsancak Polis Karakolu'na giden iki genç kadın, görevli memur O.Y. tarafından darp edilmiş, güvenlik kameralarına da yansıyan darp görüntüleri sonrası taraflar birbirinden şikâyetçi olmuştu. Bu görüntüler sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, kadınların tacize uğrama nedenlerini giydikleri kıyafete bağlayan ve darp eden polis hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Nurettin Ulutaş tarafından hazırlanan iddianamede, polis memuru O.Y.'nin 9 aydan 3.5 yıla kadar hapsi istendi.

Kendini böyle savundu

İddianamede, polis memuru O.Y.'nin kasten yaralama ve hakaret suçunu işlediğinin kamera görüntülerinde ve tanık ifadelerinde net olduğu vurgulandı. Polis memuru O.Y.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. Polis memuru, kadınlara hakaret etmediğini, müşteki Derya K.'ya vurmadığını, ağzını kapatmak için üzerine yürüdüğünü ve kelepçe takmak için yere yatırdığını söyledi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından polis memuru O.Y. 9 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.