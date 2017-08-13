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İzmir’de tacize uğrayan kadını döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Polis memurunun "Size bu kılıkla az bile yapmışlar; halinize bakın" dediği iddia edilmişti

13 Ağustos 2017 14:26

İzmir’de tacize uğrayan kadını darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan polis hakkında soruşturma başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın konuyla ilgili olarak "Polisin halkla ilişkilerine önem veren bir teşkilatız. Personelimizin bir hatası varsa mutlaka hukuki olarak gereği yapılacaktır" dedi. 

Hürriyet'ten Banu Şen'e konuşan Aşkın, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Olayın tüm yönleriyle soruşturulup gerçeğin ortaya çıkması için çalışılıyor. Soruşturma hemen başlatıldı."

Alsancak’ta arkadaşıyla yürürken önce tacize, ardından polis şiddetine uğradığını belirten Derya isimli vatandaş, yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Eve dönüyorduk zaten. Motosikletli iki genç, elle taciz ettiler beni. Polisleri gördük. Yardım istemek amacıyla yanlarına gittik. ‘Plakayı alamadık, gördüyseniz yardımcı olabilir misiniz?’ dedim. Direk yere yatırdı zaten. Kırık ayağımın üzerine bastı. Tekmeledi her yerimi. Kalçamda morluk var."

Polis tarafından darp edilen kadının arkadaşı ise polis memurunun “Size bu kılıkla az bile yapmışlar. Hâlinize bakın” dediğini öne sürmüştü.

 

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