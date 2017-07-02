T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de tacizciye meydan dayağı

Tacizci kendini "Bir daha olmaz" sözleriyle savundu

02 Temmuz 2017 19:10

İzmir Bornova'da tacize uğrayan üniversite öğrencisi kendisini taciz eden şahsı kovaladı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalanarak polise teslim edilen tacizci de kendini "Bir daha olmaz" diyerek savundu. Görüntüler ise sosyal medyada yayınlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi G. A., önceki akşam yolda yürüdüğü sırada bir erkeğin tacizine uğradı. TÜRGEV Kız Öğrenci Yurdu önünde yaşanan olayda, üniversite öğrencisi kadın, kendisini taciz eden şahsı kovalamaya başladı. Tacizci kaçmaya çalışırken, çevredeki vatandaşların yardımıyla yakalandı.

Tacizci daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edilirken, üniversite öğrencisi kadın, kendisini taciz eden şahıs hakkında şikayette bulundu.

ETİKETLER

İzmirtaciz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24