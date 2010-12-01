-İZMİR'DE SUYA İKİNCİ ZAM İZMİR (A.A) - 01.12.2010 - İzmir'de su ve atık su ücretlerine zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Kurulunda alınan yaklaşık yüzde 10'luk zam kararı, bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Yeni tarifeye göre, konutlarda 0-13 metreküp arası tüketim 2.03 liradan 2.24 liraya, 14-20 metreküp arası tüketim 5.25 liradan 5.78 liraya, 21 metreküp ve üstü tüketim de 8.48 liradan 9.33 liraya çıkarıldı. İzmir'de en son 1 Haziran 2010 tarihinde su ve atık su ücretlerine zam yapılmıştı.