İzmir'de Suriyeli çocuklara süt dağıtımına başlandı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nce aileleriyle savaştan kaçıp, İzmir\'e gelen 6 bin 500 Suriyeli çocuk, 1- 5 yaş grubuna ayda 8 litre süt dağıtılan \'Süt Kuzusu\' projesine dahil edildi.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak, aileleriyle İzmir\'e gelen Suriyeli çocuklar, hayata tutundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nce çocukların sağlıklı büyümesine katkı sağlanması için 2012 yılında, 46 bin haneyle başlatılan ve 2018\'den itibaren yaklaşık 3 kat büyütülerek, 125 bin hanenin kapısının tek tek çalındığı \'Süt Kuzusu\' projesine kentteki 6 bin 500 Suriyeli çocuk da dahil edildi. Kent merkezindeki 1- 5 yaş grubuna verilen süt desteğinde toplam rakam, 131 bin 500 oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nce Tire Süt Kooperatifi\'nden satın alınan sütler, farklı 62 ekiple 388 mahallede kapı kapı dolaşılarak, \'çocuk başına ayda 8 litre\' olacak şekilde dağıtılıyor. Sağlıklı sütler, Tire ve çevre köylerdeki yaklaşık 2 bin 500 üreticinin ineklerinden sağılıyor. Büyükşehir Belediyesi\'nce kent merkezindeki 1- 5 yaş grubu çocuklara verilen süt desteğinin kapsamı; Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Buca, Çiğli, Karabağlar, Konak, Balçova, Narlıdere, Gaziemir ve Güzelbahçe ile Urla\'nın Zeytinalanı ve Menemen\'in Ulukent, Koyundere ve Asarlık mahallelerinde yaşayan 6 bin 500 Suriyeli çocukla genişletildi.

Halep\'ten İzmir\'e 3 sene önce gelen Gadir Ali (5) ile Azize Muhammed (4) de belediyenin çok sevdikleri sütlerinin dağıtımı için ekiplerin yolunu gözlüyor. Ekipler tarafından sıkı ve titiz çalışmayla belirlenen adreslerin kapıları tek tek çalınarak, sütler elden teslim ediliyor.

5 YILDA 55 MİLYON LİTRE SÜT

Öte yandan 2007 yılından bu yana, Tire Süt Kooperatifi\'nden alım yaparak, hem üreticiye destek veren hem de çocukların süt içmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nce \'Okul Sütü\' projesi ile 2008- 2012 yıllarında, 250 okuldaki 220 bin çocuğa düzenli olarak süt dağıtıldı. Projenin daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nce bu kez çalışmalar 1- 5 yaş grubu çocuklar için \'Süt Kuzusu\' adı altında sürdürülmeye başlandı. Projeyle son 5 yılda, çocuklara 55 milyon litre süt dağıtıldı.

Yerel yönetim tarafından desteklenen Tireli süt üreticilere de Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından \'dünyanın en iyi kırsal kalkınma modeli ödülü\' verildi.

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