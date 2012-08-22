İzmir'de şüpheli araç paniğe yol açtı

İzmir'in Bayraklı İlçesi'ndeki Adliye Sarayı'nın arka sokağında plakasız Mercedes otomobil bomba paniği yarattı.

Radikal gazetesinin haberine göre polis, Adliye'nin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sulh Hukuk Mahkemeleri'nin bulunduğu taraftaki sokak içinde plakasız otomobilde bomba olabileceği ihtimaline karşı alarma geçti.

Bölgeye çok sayıda polis arama köpekleriyle geldi. Sinyal kesicilerle bölgede iletişim kesildi, sokak trafiğe kapandı. Polis çevredeki çöp bidonlarında da arama yaptı. İzmir Adliyesi yakınında bomba paniği yaşatan Mercedes marka otomobilin bir avukata ait olduğu belirlendi. 34 R 4008 plakayla kayıtlı olan otomobilin bir süre önce el değiştirdiği ve plakasının söküldüğü anlaşıldı. Avukatın İzmir dışında olduğu, aracın emniyet otoparkına çekilerek detaylı aramadan geçirileceği bildirildi.