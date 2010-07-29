-İZMİR'DE SU KESİNTİSİ İZMİR (A.A) - 29.07.2010 - Büyük Kanal Projesi kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle Konak ilçesinin bazı mahalle ve sokaklarına hafta sonu su verilemeyeceği bildirildi. İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Konak ilçesindeki Kocakapı, Kültür, Akarcalı, Faikpaşa, Altınordu, Etiler, Oğuzlar, Akıncı, Pazaryeri, Hurşidiye, Kurtuluş, Namazgah, Güzelyurt, Güneş, Kestelli, Sakarya, Tan, Fevzipaşa, Kahramanmescit, Şehit Nedim Tuğaltay, Bozkurt, Türkyılmaz, Odunkapı, Sümer, Çakabey, Yıldız, Yenigün, Konak, İsmet Kaptan Mahalleleri ile Fuar Kültürpark alanı ve Kemeraltı bölgesinin tamamında 31 Temmuz Cumartesi saat 01.00 ile 1 Ağustos Pazar günü saat 13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı belirtildi.