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Yaşam

İzmir'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7 kişi gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında aranan iki kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi

09 Mart 2018 17:07

Terör örgütünü öven paylaşımlara 7 gözaltı

 

İzmir'de, sosyal medya paylaşımlarında PKK'yı övdükleri iddia edilen 7 kişi, gözaltına alındı.

​İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon yaptı. İzmir'in Menemen, Seferihisar, Aliağa ve Selçuk ilçelerindeki 9 adrese yapılan baskınlarda, aranan A.B., A.Ö., N.A., H.K., R.Ç., M.G. ve H.S. adlı 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, aranan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)

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