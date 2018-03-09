İzmir'de sosyal medya paylaşımları nedeniyle 7 kişi gözaltına alındı

Terör örgütünü öven paylaşımlara 7 gözaltı

İzmir'de, sosyal medya paylaşımlarında PKK'yı övdükleri iddia edilen 7 kişi, gözaltına alındı.



​İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından PKK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları iddia edilen kişilere yönelik operasyon yaptı. İzmir'in Menemen, Seferihisar, Aliağa ve Selçuk ilçelerindeki 9 adrese yapılan baskınlarda, aranan A.B., A.Ö., N.A., H.K., R.Ç., M.G. ve H.S. adlı 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında, aranan 2 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. (DHA)