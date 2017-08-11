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Politika

İzmir’de sosyal medya operasyonu: DİSK yöneticisi gözaltına alındı

Bozdağ, “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı, yok” ifadelerini kullanmıştı

11 Ağustos 2017 15:57

İzmir’de sabaha karşı düzenlenen polis operasyonuyla Gazete Demokrat’ın köşe yazarı gazeteci Filiz Yalçın ve DİSK’e bağlı Genel İş 5 No’lu Şube İzmir Yöneticisi Ayhan Turhan gözaltına alındı.

Her iki isim de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emineyet tarafından Gözaltılarla ile bilgi verilmezken, gözaltıların sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ile ilgili olduğu öğrenildi.

İki ismin dışında da gözaltıların olduğu bildirilirken, gözaltı sayısı konusunda net bir bilgi elde edilemedi.

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Türkiye’de tweet attı diye tutuklanan bir Allah’ın kulu var mı, yok” ifadelerini kullanmıştı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra İzmir’de sosyal medya kaynaklı polis operasyonu gerçekleştirildi.

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