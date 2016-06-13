İzmir’de sökülen asfaltın altından 1000 yıl öncesine ait su kemeri çıktı

İzmir’in Urla ilçesinde bulunan Sanat Sokağı’nda restorasyon projeleri kapsamında yapılan asfalt sökümü sırasında, tarihi su kemeri ortaya çıktı.

Kemerin etrafında güvenlik önlemi alındıktan sonra, sokak araç trafiğine kapatıldı.

Arkeofili'de yer alan habere göre; İzmir Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram’ın da aralarında olduğu heyet, su kemerini inceledi. 1000 yıl önceye kadar tarihlendirilebileceği belirtilen su kemeri için yetkililer, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından, ışıklandırılıp ziyarete açılabileceğini söyledi.