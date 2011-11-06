-İzmir'de sokakta kesime para cezası İZMİR (A.A) - 06.11.2011 - İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde, İl Kurban Komisyonu tarafından belirlenen kesim yerlerinde özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Uyarılara rağmen sokakta kesim yapanlara 70 lira para cezası kesildi. Bayram namazı sonrası ilçelerdeki kesim merkezlerindeki çadırlarda kesim işlemi başladı. Bayramın ilk gününde yığılma olmasını önlemek amacıyla kesim fiyatı ilk gün için küçükbaşta 45, büyükbaşta 165 lira olarak uygulandı. Kesim fiyatının, bayramın diğer günlerinde küçükbaşta 35, büyükbaşta 140 lira olacağı ifade edildi. Üçkuyular'da oluşturulan kesim yerinde kurulan çadırlarda hijyen koşullarının yeterli olmamasından şikayet eden bazı vatandaşlar, parçalama işleminde makine kullanılmaması, işlemin tamamen el gücüyle yapılmasının da işlemi yavaşlattığını öne sürdü. Türk Hava Kurumu yetkilileri de kesim yerlerinde kurduğu ekiplerle kurban derisi topladı. Bayramın ilk gününde kurbanlık satışlarında da hareketlilik devam etti. Bayram öncesi 600 liradan başlayan küçükbaş hayvan fiyatları 500 liraya inerken, büyükbaş hayvanların ise 2 bin liradan bin 800 lira seviyesine düştüğü gözlendi. -Acemi kasaplar acil servislerde- Öte yandan, kurban keserken yaralanan 100'ü aşkın vatandaş hastanelerin acil servislerine başvurdu. Hayati tehlikesi olan yaralı bulunmadığını bildiren yetkililer, yaralanmaların daha çok el ve kol kesikleri şeklinde meydana geldiğini ifade ettiler. -Kadifale Şehitliği'nde buruk bayram Sabahın erken saatlerinde Türk bayraklarıyla donatılan Kadifekale Şehitliğine gelen şehit yakınları, mezarlara çiçek bıraktı. Şehitlerin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilirken, bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı.