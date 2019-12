-İZMİR'DE SİYASİLERDEN CENTİLMENLİK ANLAŞMASI İZMİR (A.A) - 04.05.2011 - İzmir Valisi Cahit Kıraç, seçimin barış ve huzur ortamında yapılabilmesi, seçime katılan siyasi parti ve bağımsız adayların özgür ve adil bir ortamda kendilerini halka anlatabilmeleri için gerekli her türlü tedbirleri aldıklarını söyledi. İzmir'de seçimlere girecek siyasi parti il başkanlarıyla başkan yardımcıları, seçimlerde alınacak tedbirleri görüşmek amacıyla İzmir Valiliğinde bir araya geldi. İzmir Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Albay H. Abdullah Doğan, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanı Salih Aslan, Vali Yardımcısı İsmail Gürsoy'un da katıldığı toplantıda konuşan İzmir Valisi Cahit Kıraç, alınan ve alınacak önlemler hakkında siyasi parti il başkanlarının bilgilendirileceğini söyledi. İzmir'de 2 milyon 904 bin 169 seçmen bulunduğunu ve 10,503 sandıkta oy kullanılacağını belirten Vali Cahit Kıraç, şunları kaydetti: ''Milletvekili genel seçimlerine katılan adayların yasalar ve Yüksek Seçim Kurulunun seçimle ilgili kararları doğrultusunda, birbirlerine karşı hoşgörü ve centilmenlik içinde seçim sürecini geçirilebilmeleri, seçiminin ilimizde barış ve huzur ortamında yapılabilmesi, seçime katılan siyasi parti ve bağımsız adayların özgür ve adil bir ortamda kendilerini halka anlatabilmeleri için her türlü tedbir alınmıştır. Birinci seçim bölgesinde 1.426.779 seçmen, ikinci seçim bölgesinde ise 1.477.390 seçmen olmak üzere il genelinde 2.904.169 seçmen bulunmaktadır. Polis sorumluluk bölgesinde 718 sandık alanı ve 8 bin 858 sandık, Jandarma bölgesinde 793 sandık alanı ve bin 645 sandık olmak üzere toplam bin 511 sandık alanı ve 10 bin 503 sandık bulunmaktadır. İzmir İl genelinde toplam 38 İlçe Seçim Kurulu bulunmaktadır. Birinci seçim bölgesinde 5, ikinci seçim bölgesinde 6 olmak üzere 11 bağımsız aday seçime katılmaktadır. Ülke genelinde seçime katılacak Emek Partisi, ilimizde aday göstermemiştir.'' Seçim süresince Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının yayımladığı kararlar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini dile getiren Vali Kıraç, şöyle devam etti: ''İlimizde seçimlerin huzur, güven demokratik bir ortamda yapılmasını sağlamak maksadıyla seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirler tespit edilmiş ve uygulanmaya konulmuştur. İl genelinde seçimlerin huzur, güven ve demokratik bir ortamda yapılmasının temini amacıyla polis sorumluluk sahasında 6 bin 202 emniyet personeli bin araç ile, jandarma sorumluluk sahasında ise 3 bin 772 personel 340 araç ile görev yapmaktadır. İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğünce ve kaymakamlıklarımızca her türlü güvenlik tertip ve tedbirleri, planlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Seçim günü ilimizde vali yardımcısının başkanlığında kriz merkezi oluşturulmuştur. Ayrıca il merkezinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde seçim harekat merkezi oluşturulmuş, işbirliği ve koordinasyonda bir vali yardımcısı görevlendirilmiştir. Benzeri harekat merkezleri ilçelerimizde de oluşturulmuştur. Bunun dışında, genel güvenlik ve seçim güvenliğini sağlamanın yanında özellikle seçim sürecinde sağlık, haberleşme, ulaşım, aydınlatma konularında her türlü tedbirler alınmıştır.'' -İMZALANAN ANLAŞMA- Toplantıya katılan siyasi parti temsilcileri daha sonra 8 maddeden oluşan mutabakat metnini oluşturdular. TKP, BBP, MMP, HAS Partisi temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, şu kararlar alındı: ''Tüm partilerin yasalara ve Yüksek Seçim Kurulunun seçimle ilgili açıklamalarına uygun davranmaları. Milletvekili genel seçimlerine katılan siyasi parti ve bağımsız adayların katılacağı toplantılar ve heyetler haricinde araç konvoylarının oluşturulmamasına özen gösterilmesi. Sesli araçlarla propagandanın saat 10.00'dan önce başlamaması, yayın süresince halkı rahatsız edici seviyede sesin açılmaması, susturucu gibi ses giderici özellikleri olmayan taşıtların seçim propaganda ve faaliyetlerinde kullanılmaması, korna gibi cihazlarla ayrıca gürültü yapılmaması, hastane, okul ve ibadethanelerin bulunduğu bölgelerde yayınların yapılmaması. Seçimlere katılan adayların tanıtım amacıyla hazırlamış oldukları broşür, afiş, poster, el ilanı, bayrak, flama ve benzeri materyallerin yapımında, plastik ve naylon yerine kağıt, bez gibi geri kazanılabilir ve doğada çabuk bozulabilir maddelerden yapılmasına özen gösterilmesi, bu materyallerin çevre kirliliği ve görüntü kirliliği oluşturmayacak şekilde kanunda belirtilen yerlere asılarak dağıtılmasının sağlanması, yerlere bu amaçlı materyal atılmaması ve bu konuda açık hava toplantıları, organizasyonlar öncesinde, organizasyon komitesince katılımcılara çevre duyarlılığı konusunda gerekli bilgilendirme ve açıklama anonslarının yapılması. Aday veya partilerin seçim merkez ve büroları dışındaki yerlere özellikle özel bina ve konutlara (mülk sahibinden izin alınmadan), kamu binalarıyla resmi dairelere, tarihi, kültürel ve turistik binalara, okullara, mabetlerin duvarlarına, anıtlara, trafik levhalarına, aydınlatma lamba ve direkleriyle parklardaki donatı ekipmanlara ve kent mobilyalarına, afiş, poster ve flama asılmaması, yapıştırılmaması. Seçimlere katılan adaylar veya ilgili partiler tarafından tanıtım amacıyla asılan bayrak, flama ve benzeri materyaller, uyarıya gerek kalmaksızın seçim propagandasının sona ereceği 11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren bulundukları yerlerden toplatılması. Seçimlerle ilgili mevzuat ve Yüksek Seçim Kurulu Kararlarında belirtilen hususlara dikkat edilmesi. Seçimlere katılan adayların seçim sürecine, karşılıklı hoşgörü ve anlayışa dayalı propaganda sürdürmeleri.''