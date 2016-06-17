İzmir'de sıcaklık 41 dereceyi görecek, valilik tatil kararı verdi

İzmir'de, hava sıcaklığının 41 derecenin üzerine çıkması beklenen pazartesi günü, kronik hastalıkları olan kamu kurum ve kuruluşu personelinin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İzmir Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kurumlara gönderilen yazıda, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, İzmir ve bölgesinin önümüzdeki bir hafta boyunca Kuzey Afrika'dan gelen kuvvetli sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı belirtildi. Sıcaklıkların yarından itibaren artmaya başlayacağının vurgulandığı yazıda, değerlerin mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği uyarısı yapıldı.

Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak çeşitli sağlık problemleri yaşanabileceğine dikkatin çekildiği yazıda, şu ifadelere yer verildi:



"Aşırı sıcaklarda yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı bulunanlarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yine ortamdaki nem oranı fazla ise terleyerek vücut ısısı düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımı da aşırı sıcaklarda terlemeyi etkileyen faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı, beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir."



10.00-16.00 arasında sokağa çıkmayın





Pazartesi günü İzmir'de sıcaklığın 41 dereceye kadar çıkmasının beklendiğinin ifade edildiği yazıda, vatandaşların sıcak çarpmalarına maruz kalmamaları için başta tüm hastaneler ile sağlık kurumları olmak üzere tüm kurumların gerekli tedbirleri alması istendi.

Yazıda, vatandaşlardan sıcaklığın en yoğun hissedileceği 10.00 ila 16.00 saatleri arasında mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları da istendi. "Sıcaklığın 41 derece olması beklenen pazartesi günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, kalp damar hastalığı, hipertansiyon KOAH, diyabet, kanser gibi kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinli sayılacak" duyurusu yapıldı.