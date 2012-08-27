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Yaşam

İzmir'de sevgili dehşeti

Dört yaralı olay yerindeki ilk müdahelenin ardından tedavi amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı

27 Ağustos 2012 21:03

Ayrılmak istediği erkek arkadaşının sürekli tehdidi üzerine iki kızı ve damadı ile adliyeye suç duyurusunda giderken otomobili çarparak durduran öfkeli sevgili, sevgilisinin iki kızını ve damadını bıçakla yaralayıp kaçtı.

Taylan Yıldırım'ın Hürriyet'teki haberine göre, Çınarlı'da, Gülay Dilaslan, ayrılmak istediği erkek arkadaşı T.Ö.'nün kendisini sürekli tehdit etmesi üzerine iki kızı ve damadı ile adliyeye suç duyurusunda bulunmak için yola çıktı. Bu sırada Dilaslan'ın içerisinde bulunduğu otomobili şehir içerisinde kovaladıktan sonra çarparak durduran T.Ö., daha sonra sevgilisini, sevgilisinin iki kızını ve damadını bıçakla yaralayıp kaçtı.

 

Çarparak durdurdu, dehşet saçtı

 

T.Ö., adliyeye gittiklerini öğrendiği Ferhat Kurtuluş yönetimindeki 35 HP 285 plakalı otomobili takip etmeye başladı. T.Ö.'nün tehditlerine aldırış etmeden yoluna devam edip durmayan Ferhat Kurtuluş, sokak aralarında izini kaybettirmek için kaçmaya başladı. Diş hastanesi önüne kadar süren kovalamaca sonunda T.Ö., aracıyla Kurtuluş'un kullandığı otomobile çarptıktan sonra önünü keserek durmasını sağladı. T.Ö., daha sonra, elinde bıçakla inerek saldırdığı Gülay Dilaslan, kızları Derman Çevik, Remziye Çevik ve damadı Ferhat Kurtuluş'u çeşitli yerlerdinden yaraladı.

 

Acısını unuttu, nişanlısını teselli etti

 

Kanlar içerisinde yere yığılan yaralılardan Ferhat Kurtuluş kendi acısını unutup sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında nişanlısı Remziye Çevik'i teselli etmeye çalıştı. Dört yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan Gülay Dilaslan ile Derman Çevik'in sağlık durumunun ciddi olduğu, diğer iki kişinin ise durumlarının iyiye gittiği açıklandı. Olayın saldırgan T.Ö., bir süre kaçtığı otomobilini terk ettikten sonra yaya olarak kaçtı. T.Ö.'nün yakalanması için soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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