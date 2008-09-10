T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de servis faciası: 4 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde taşımalı eğitim için öğrenci taşıyan servis aracının dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 öğrenci öld

10 Eylül 2008 03:00

İzmir'in Aliağa ilçesinde taşımalı eğitim için öğrenci taşıyan servis aracının dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ölen 4 öğrencinin kimlikleri belirlendi. Kazada yaralı sayısının 27 olduğu öğrenildi.

Aliağa Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu'dan alınan bilgiye göre, Kapıkaya köyünden Yenişakran beldesindeki ilköğretim okullarına taşımalı olarak öğrenci taşıyan servisin kaza yapması sonucu öğrencilerden Murat Altanay, İsmail Kepekçi ve kardeşi Recep Kepekçi olay yerinde, Hidayet Gergin ise kaldırıldığı Aliağa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Servis aracında biri engelli 28 öğrenciyle iki velinin de bulunduğu, kazada 24 öğrenci ile veliler ve sürücünün de yaralandığı öğrenildi.

Yaralılardan Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde iki, Dr. Behçet Uz Hastanesi'nde bir, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde iki, Menemen Devlet Hastanesi'nde ise iki kişinin tedavi altında bulunduğu, Menemen'deki hastaneden bir yaralının İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, diğerlerinin Aliağa Devlet Hastanesinde olduğu bildirildi.

Kapıkaya köyünden öğrenci alan İsmail Tüylüoğlu yönetimindeki 35 NHF 62 plakalı servis aracı, Yenişakran beldesine giderken Köprü mevkisinde yoldan çıkarak dere yatağına uçmuş, kazada 4 öğrenci hayatını kaybederken, 24'ü öğrenci toplam 27 kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24