İzmir'de sektör temsilcileri 'ucuz et'i tartıştı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, perakende ve et sektörlerinin temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda ucuz et satan marketlere giden müşterinin farklı ihtiyaçlarını da oradan karşılayarak ayak alışkanlığı oluşması nedeniyle diğer marketlerin müşteri kaybına uğrayacağı, zarar eden besicilerin hayvanlarını kesime götürdüğü vurgulandı.

İzmir Ticaret Odası, son dönemde gündeme oturan ve başta marketler, kasaplar ve besiciler olmak üzere çok sayıda sektörü ve pek çok oda üyesini yakından etkileyen \'Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla belirli zincir mağazalarda yapılan et satışının yarattığı sorunlar ve çözüm önerileri\' konulu toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç, İzmir Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Yücelmiş, Türkiye Perakendeciler Federasyonu (PERDER) Ege Bölge Başkanı Vahdet Sarıkaya, İzmir Ticaret Odası 12. Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu Meclis Üyesi Hanif Pehlivanoğlu, 08. Canlı Hayvan, Kanatlı Et ve Et Ürünleri Grubu Meslek Komitesi Meclis üyesi Ahmet Dönmezler ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıya katılan zincir market sahipleri, sektörün piyasalardaki olumsuzluklar ve müşteri kayıpları nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, ucuz et uygulamasıyla birlikte daha da zor duruma düşeceklerini belirterek bu sıkıntıya bir an önce çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

DİĞER MARKETLERİN MÜŞTERİ KAYBINA SEBEP OLUYOR

Sektör temsilcilerini dinleyen Demirtaş, konuyu rekabet hukuku çerçevesinde inceleyeceklerini belirterek, \"Toplantıda dile getirilen konuları örnekleri ile kapsamlı bir şekilde yazıya dönüştürerek Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımız, Bakanımız, TOBB Başkanımıza ileteceğiz. Esnaf odaları birliği, ticaret odaları ve ticaret borsaları ile de görüşlerimizi paylaşacağız\" dedi. Reklam, indirim, promosyon gibi yüksek maliyetlerle yaptıkları çalışmalar sayesinde kazandıkları müşteri kitlesini kaybetmeye başladıklarını belirten 12. Gıda ve Tüketim Maddeleri Perakende Satıcıları Grubu Meclis üyesi Hanif Pehlivanoğlu, \"Ucuz et satın almak için belirlenen marketlere giden müşteriler, et dışında başka ürünler de satın alıyorlar ve bu marketlere ayak alışkanlığı oluşması diğer marketlerin müşteri kaybına sebep oluyor. Sıkıntının devam etmemesi için biran önce çözüm bulunması lazım. Çünkü zaten zor bir dönemde olan sektörümüz daha da sıkıntılı günler yaşayacak\" diye konuştu.

\'ET VE SÜT ÜRETEN HAYVANLAR KESİME GİDİYOR\'

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Güleç ise Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla yapılan canlı hayvan et ithalatında gümrük vergisi sıfır, ama bunu özel sektör yaptığında karkas ette yüzde 20, besili hayvanda yüzde 15 gümrük vergisi uygulandığına dikkat çekti. İzmir Kasaplar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Yücelmiş, \"Dar gelirli vatandaşa yardımcı olmak isteniyor ama bunun yanında devasa büyük bir esnaf kitlesi var. Konunun tekrar değerlendirilerek bize yardımcı olunması lazım\" diye konuştu. Et ve süt üreten hayvanların kesime gitmeye başladığına dikkat çeken PERDER Ege Bölge Başkanı Vahdet Sarıkaya \"Zarar eden besiciler, hayvanlarını kestiriyor ve bu kayıp gelecekteki et arzını da tehlikeye sokuyor. Türkiye’de 80’li yıllardan bugüne nüfus 2 kat artarken hayvan üretiminin aynı oranda artmaması nedeniyle et fiyatlarının 35- 41 TL seviyelerinde olması gayet normal. Kaldı ki, eğer ucuz et satılacaksa, bütün noktalara eşit miktarda eşit şartlarda dağıtılmasını istiyoruz. Perakende et satışında uygulan yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi halinde sektör de yüzde 8 feragat etmeye hazır. Böylece fiyatlarda yüzde 15’lik düşüş sağlanabilir\" dedi.



