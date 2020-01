İzmir'de şehit polis Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can anıldı

Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN - Ergin KARATAŞ- Mücahit BEKTAŞ - Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Adliyesi\'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile seken kurşunun isabet etmesiyle şehit olan adliye çalışanı mübaşir Musa Can, ölümlerinin birinci yılında törenle anıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da katıldığı anma töreninde, olaya dair çekilen belgesel yayınlandı. Belgeselde kahraman polis Fethi Sekin için hazırlanan türkünün klibi de yer aldı. Belgeselin gösterimi sırasında anma törenine katılanlar gözyaşı döktü.

Geçen yıl 5 Ocak\'ta PKK\'lı iki terörist, İzmir Adliyesi\'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip son mermisine kadar teröristlerle kahramanca çatışan Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak şehit oldu. Ayrıca, seken kurşunlardan birisinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit oldu. Geçen yıl binlerce kişinin katılımıyla son yolculuklarına uğurlanan şehitler için bu yıl anma töreni düzenlendi. İzmir Adliyesi içerisindeki anma törenine, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanı sıra Fethi Sekin\'in eşi Rabia Sekin, şehitlerin yakınları, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, milletvekilleri, hakim ve savcılar, adliye çalışanları ve emniyet yetkilileri katıldı.

BELGESELLER AĞLATTI

Saat 10.00\'da, bakanların salona gelmesiyle başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'ndan sonra Başbakan Binali Yıldırım\'ın mesajı okundu. Daha sonra ilk olarak İzmir Emniyet Müdürlüğü\'nün Fethi Sekin için hazırladığı sunum yapıldı, ardından da olaya dair belgesel yayınlandı. Belgeselin hazırlanmasına, Fethi Sekin ile Musa Can\'ın şehit düşmesinin ardından geçen nisan ayında yapımına başlandı ve 8 ay sürdü. Anadolu Sinemacılar ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) desteğiyle hazırlanan C Kapısı belgeselinde, adliye çalışanı polis memuru ve amirlerinden oluşan 15 kişi ile röportaj yer aldı. 5 Ocak gününün nasıl başladığı, Musa Can ve Fethi Sekin\'in o gün ne yaptıkları, saldırı sırasında şehit olma anları, haklarındaki etkili anılardan oluşan bölümün yer aldığı belgesel, birlik mesajıyla sona erdi.

TÜRKÜYÜ BENGÜ SESLENDİRDİ

Belgeselde ayrıca, şehit polis Fethi Sekin için hazırlanan türkünün klibi de gösterildi. Klipte türküyü, 15 adliye çalışanı, TRT solisti Özlem Üngör ile şarkıcı Bengü seslendirdi. Belgeselin gösterimi sırasında anma törenine katılanların gözyaşı döktükleri görüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, \"Görüntüler her şeyi anlatıyor. Hainlerin planı büyük bir katliam yapmaktı. Kahraman Fethi kardeşimiz başta olmak üzere güvenlik güçlerimiz onları yok etti. Şehit verdik, her ikisi de çok sevilen kişilerdi. Terörünün hedefi birliğimiz, kardeşliğimiz ve tüm milletimizdir. Saldırıdan sonra bütün İzmir, Türkiye kenetlendik. Vatan hainlerine hiçbiri zaman geçit vermeyeceğiz\" dedi.

\'TERÖRİSTLERİ ŞİRİN GÖSTERMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ\'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru\'nun konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kürsüye geldi. Soylu, \"Biz Anadolu\'yu medeniyetiyle güzelleştiren milletiz. Çanakkale\'yi destanıyla bütünleştiren büyük milletiz. Biz Osmanlıyı adaletiyle bütünleştiren milletiz. Biz, Mustafa Kemal cumhurbaşkanımız ama onu gaziliğiyle anan milletiz. Maddi birlikteliği değil, aslında dünyadaki milletlerden farkımız, maneviyatı olan milletiz. Bu büyük milletin kendi yürüyüşünde, engel olmaya çalışanlar, bizim yüzümüzün gülmemesi, bizim tarihimizle övünmememiz, gelecek umutlarımızın yeşermemesini isteyenler olacak. Bunlar 15 Temmuz\'u yapıp demokrasimizi elimizden almaya çalışacaklar. Ardından adliyemize saldırıp hakkaniyetimizi elimizden almaya çalışacaklar ama başaramayacaklar, başaramadıklarını hep birlikte görüyoruz. Milletimiz hangi kalleşlikle, hainlikle gelirse gelsin, gelen her şeyde, birliğini, beraberliğini, yarına dair kardeşliğini bütünleştiren millettir. Herkes insandır, hepimizin duyguları, gözyaşları vardır. Adalet sarayı içinde olduğumuz için söylüyorum, mahkemelerin terörist olarak nitelendirdiği insanları şirin gösterme çalışmalarına karşı bedeli ne olursa olsun mücadele edeceğiz\" dedi.

GAZİ İZMİR ADLİYESİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yaptığı konuşmada, \"Fethi Sekin vatanseverliği, görev aşkıyla İzmir\'i, milletimizi büyük bir faciadan, acıdan, vahim bir olaydan koruyarak, kendi canını ortaya koyan vatanseverdir. Vatansever; kalleş kurşunlara kendini siper eden kişidir. Bugün bu topraklarda bağımsızca yaşıyorsak, şehitlerimizin uğruna verdikleri canların sayesindedir. Nasıl Kurtuluş Savaşı\'nda Hasan Tahsin ilk kurşunu sıktıysa, Ömer Halisdemir 15 Temmuz\'da işgal güçlerine direndiyse, bu hainlere, teröristlere karşı Fethi Sekin\'in duruşu da aynı duruşu göstermektedir. Fethi Sekinler, Ömer Halisdemirler, Hasan Tahsinler asla bitmeyecektir. Kıyamete kadar bu topraklarda vatanseverler, canını verenler eksik olmayacaktır. İster FETÖ, PKK, DAEŞ olsun, vatan evlatlarımızın canıyla nasıl mücadele ettiğini dost düşman gördü. Terör nasıl millete, devlete diz çöktürmek için hain kumpaslar kurmak istiyorsa, biz de millet olarak daha fazla omuz omuza olup hain planları el birliğiyle yıkacağız. Meclisimiz nasıl gazi olduysa, Cumhurbaşykanlığı külliyesi nasıl gazi olduysa, gazi İzmir Adliyemizde bütün yargı çalışanlarımıza, emniyet teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum\" dedi.

Anma töreni şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

BİNA ÖNÜNDE HEYKELİ AÇILDI

Törenden sonra, İzmir Adliyesi\'ndeki, olayla ilgili fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, ardından bina önünde, olay yerinde yaptırılan Fethi Sekin heykelinin açılışını gerçekleştirdi.Heykelin üzerine örtülü olan Türk bayrağını, şehit polis memuru Fethi Sekin\'in babası Mehmet Zeki Sekin açtı. Baba Sekin\'in yaptığı kısa konuşmadan sonra tören sona erdi.

Bazı vatandaşlar ise şehit polis memuru Fethi Sekin\'in şehit düştüğü yere Türk bayrağı dikip, karanfil bıraktı.



FOTOĞRAFLI