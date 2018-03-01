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İzmir'de Şehit Fethi Sekin Koşusu

Davut CAN İZMİR, (DHA)- İZMİR'de geçen yıl adliye binasına bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin adına Ege Üniversitesi'nde koşu düzenlendi

01 Mart 2018 14:00

Davut CAN İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de geçen yıl adliye binasına bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırıda terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin adına Ege Üniversitesi\'nde koşu düzenlendi. Koşuya iki kolu olmayan Arif Özçağlayan da katıldı.
Ege Üniversitesi organizasyonu ve ev sahipliğinde yapılan Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu\'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Üniversitesi ve Ege Bölgesi Sanayi Odası\'nın desteği ile bu yıl ikincisi düzenlendi. Katılımcılar, kampüs içinde 10 kilometre koştu. Koşu öncesi kısa bir konuşma yapan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, \"Ege Üniversitesi olarak bu koşuyu kahraman şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla organize ediyoruz. Koşuya, yurdun dört bir yanından çeşitli yaş gruplarından sporcularımız katılıyor. Şehit Polis Fethi Sekin Yol Koşusu ile hem o yüce ruhu yaşatacağız hem de sporun birleştirici yönüne dikkat çekeceğiz. İnanıyorum ki hepiniz Fethi Sekin ve tüm şehitlerimizin ruhuyla koşacaksınız\" diye konuştu. Organizasyonda bu yıl tekerlekli sandalye sporcularının da mücadele edeceğini söyleyen Prof. Dr. Budak, \"Yarışmaya katılarak şehitlerimiz için ter dökecek olan sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu yarışmayı kazanmaktan daha önemlisi yarışmaktır. Şimdiden tüm sporcularımızı kutluyorum\" dedi.

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