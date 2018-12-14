T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de şehir içinde kış lastiği zorunlu değil

İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, şehiriçi taşımacılıkta kış lastiği uygulanmayacağı, ancak şehirlerarası karayollarında kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam edeceği bildirildi

14 Aralık 2018 18:45

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, şehiriçi taşımacılıkta kış lastiği uygulanmayacağı, ancak şehirlerarası karayollarında kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam edeceği bildirildi.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'nden yapılan yazılı açıklamada, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın genelgeleri doğrultusunda, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğu getirildiği hatırlatılarak, \"Şehiriçi taşımacılıktaki kış lastiği uygulaması ise ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak, karar alınma yetkisi Valiliklerimize bırakılmıştır. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü\'nden alınan veriler ile ilimizde hava sıcaklıklarının, \'Aralık 10.9, Ocak 9, Şubat 10.6 ve Mart 12.9 derece olacağı anlaşılmıştır. Bu nedenle; kış lastiği ile ilgili uygulamalarda, bakanlıkça belirlenen ortalama sıcaklık değeri 7 derecenin üzerinde olduğundan, Valiliğimizin 22.11.2018 tarih ve 13014 sayılı emir yazıları ile ilimiz genelinde yük ve yolcu taşımacılığı dahil hususi araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu aranmayacaktır\" denildi. Ancak şehirlerarası karayollarında 1 Aralık 2018 ile 1 Nisan 2019 tarihleri arasında kış lastiği kullanma zorunluluğunun devam edeceği belirtildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAEmniyet Müdürlüğü Trafik DenetlemeMüdürlüğüUlaştırma DenizcilikHaberleşme BakanlığıAralıkNisanValiliklerimizeMeteorolojiBölge MüdürlüğüOcakMartBuValiliğimizinAncak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24