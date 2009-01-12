İzmir’de seçim startını Aksoy’un kızları verdi

AKP'nin İzmir Büyükşehir belediye Başkanı adayı Taha Aksoy'un iki kızı seçim çalışmalarına başladı bile.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Milletvekili Taha Aksoy'u İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklarken, "Bir milletvekilimizden fedakârlık edeceğiz artık. İzmir bu fedakârlığa değer" dedi. Yasa gereği Aksoy, başkan seçilemediği takdirde vekilliğe geri dönebiliyor. Aksoy, seçimdeki iddiasını, "Artık Ankara yok. Geri dönüşü düşünmüyorum" sözleriyle ortaya koydu.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ilk kez milletvekilleri arasından tercihte bulundu ve İzmir Milletvekili Taha Aksoy'u ikinci kez aday gösterdi. Başbakan'ın seçim iddiasını, Aksoy da dillendirerek, "Artık Ankara yok. Geri dönüşü düşünmüyorum. Seçimi alacağız" dedi.Taha Aksoy, milletvekili olduktan sonra eşi Nilgün Aksoy'la birlikte Ankara'da Angora Sitesi'ne taşınmıştı. Aksoy'un büyük kızı Banu Macit Aksoy da 3 yıl önce eğitim için gittiği ABD'den döndü ve Ankara'da yaşamaya başladı. Aksoylar adaylık nedeniyle İzmir Karşıyaka'daki Bostanlı semtinde deniz manzaralı evlerine dönecek. Ankara'da özel bir şirkette çalışan Banu Macit Aksoy da işi nedeniyle seçim kampanyasının bir bölümüne katılacak. Aksoy'un geçen yaz evlenen diğer kızı Betül Aksoy Simsaroğlu da İzmir Arkas'ta iştirakler uzmanı olarak görev yapıyor. Betül Aksoy Simsaroğlu, "Her zaman babamın yanındayım. Seçim kampanyasında aktif rol alacağım" dedi.