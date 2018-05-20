T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de Sattas, Ceza ve Can Bonomo konseri

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı

20 Mayıs 2018 13:04

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle kutlandı.
Gündoğdu Meydanı’na akan 10 binlerce İzmirli hep bir ağızdan 10\'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'nı söyledi. Havai fişek ve ışık gösterilerinde unutulmaz görüntüler ortaya çıktı. Türkiye\'nin ilk Reggae grubu olan Sattas, Türkçe rap\'in uluslararası sahnedeki sesi Ceza ve pop-rock tarzını kendine has yorumlayan Can Bonomo\'nun konseri beğeni topladı. İzmir\'de 19 Mayıs coşkusu gece geç saatlere kadar sürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA İZMİRMayıs Atatürk Anma GençlikSpor Bayramı Büyükşehir BelediyesininGündoğdu MeydanınaMarşıHavaiTürkiyeReggaeSattasTürkçeCezaCan BonomoMayısFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24