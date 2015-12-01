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İzmir'de sahte içki üreten 4 kişi tutuklandı

Operasyonda, 104,5 litre içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

01 Aralık 2015 01:11

İzmir'de sahte içki üretimi ve piyasaya sürülmesine yönelik düzenlenen operasyonda 104,5 litre içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı. 

DHA'nın haberine göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde kaçak üretilen rakının yol açtığı metil alkol zehirlenmesinden 8 kişinin hayatını kaybetmesi, 16 kişinin hastanelerde tedavi altına alınması üzerine başlattığı çalışmada, Konak, Karabağlar, Urla ve Buca ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda "kurma rakı" olarak adlandırılan sahte içkiyi ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır 104,5 litre sahte içki, 20 litre tiner, 1 litre aseton, 1 litre sodyum fosfat, çok sayıda etiket, boş bidonlar ve üretimde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "sahte içki üretip piyasaya dağıtmak ve taksirle ölüme neden olmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.G (44), E.Ö (23), Ç.M.F (39) ve O.Y (23) tutuklanırken, 9'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 26 Kasım'da Alsancak semtinde şişelenmeye hazır 400 litre sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, gözaltına alınan 6 kişiden H.B (47) ve karısı H.B (46) tutuklanmıştı.

 

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