Sahte içki can almaya devam ediyor

İzmir'de alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerden ikisi daha hayatını kaybetti. Son bir haftada İzmir’de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. İstanbul’da da son bir buçuk ayda sahte içki 36 kişinin canına mal oldu.

NTV'de yer alan habere göre; İzmir'de, alkol zehirlenmesi şüphesiyle Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Seçgin Dengiz (49) ile Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cesur Artan (53) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Bu arada, Hasan Kutlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin daha alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı, Kutlu’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde ilk olayın yaşandığı 23 Kasım'dan itibaren alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Haluk Ulutürk (50), Alempenah Candar (63), Ömer Akgün Yüngeviş (59), Özkan Yaman (49) Köksal Çetin ve Birol Bacaklı (45) müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili 2 kişi tutuklanmış, sahte içkinin dağıtımını yaptığı ileri sürülen E.Ö. ve M.F'de önceki gün gözaltına alınmıştı.

Sahte içkilerin imalatını yaptığı iddia edilen Ş.S'nin ise arandığı bildirilmişti.

İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 36

Sabah’ta yer alan habere göre; İstanbul'da 1.5 ayda sahte içkiden 36 kişi öldü. Polis, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye çalışanların izini kâğıt toplayıcı kılığında sürdü. Şebekenin çöpten boş şişe topladığı öğrenildi.

İstanbul genelinde peş peşe yaşanan sahte içki ölümleri, 18 Ekim Pazar gecesi başlamıştı. Tekel bayileri ile bazı büfelerden satın aldıkları "Mastika" adlı sahte içkiler nedeniyle zehirlenen 100'ü aşkın kişi İstanbul'daki farklı hastanelere kaldırıldı. İstanbul Emniyeti, soruşturma kapsamında, Bağcılar, Bakırköy, Esenler, Fatih ve Küçükçekmece'deki 14 büfeyi mühürledi.

60 bin sahte içki ele geçirildi

Sahte içki üretilen depo ve sahte içki satılan bazı adreslere geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Seri operasyonların ilk ayında 60 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Ancak ölümler peş peşe devam etti. İzmir'e de yayıldı. Önceki gün Bağcılar'da bir kişi daha yaşamını yitirince İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 35'ten 36'ya çıktı.

Bu arada, yılbaşını fırsat bilerek piyasaya sahte içki sürmeye çalışan şebekelere ise İstanbul ve İzmir'de seri operasyonlar düzenlendi. Maliye'den uzmanların da yer aldığı Bakırköy Emniyeti bünyesindeki özel ekip, çöpe atılmış lisanslı içki şişelerini toplayan bir şebekenin içlerine sahte içki doldurup piyasaya süreceğini belirledi.

Sahte içki şişelerinin gerçeğinden ayırt edilmemesi için bu yöntemin benimsendiği, şişelerin ise kağıt toplayıcılarından temin edildiği tespit edildi. Özel ekipte yer alan polisler de kağıt toplayıcısı kılığına girerek şebekenin izini sürdü. Çöplerden toplanan içki şişelerinin Bakırköy'de geri dönüşüm deposu süsü verilen bir adreste saklandığı bilgisine ulaşılınca ekipler harekete geçti. Depoya yapılan baskında, çöpten toplanıp stoklanan lisanslı 25 bin içki şişesi ile binlerce şişe etiketi ele geçirildi. Şebekenin şişe toplama ayağının başında olduğu belirlenen Y.Ç. gözaltına alınırken, şişeler de cam geri dönüşüm fabrikasına gönderildi.