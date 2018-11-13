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İzmir'de sahte içki operasyonu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, iş yerinde kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen M

13 Kasım 2018 15:45

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde, iş yerinde kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen M.D.O., jandarmanın yaptığı operasyonda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D.O.\'nun Sıra Mahallesi\'ndeki iş yerinde kaçak içki üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün sabah saatlerinde iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 1100 litre şarap ile sahte içki üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan M.D.O.\'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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