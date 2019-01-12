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İzmir'de, sağanak yağış hayatı felç etti (7)

İŞÇİLER KURTARILDI Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yapımı süren Yiğitler Barajı'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi

12 Ocak 2019 22:13

İŞÇİLER KURTARILDI
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, yapımı süren Yiğitler Barajı\'nda, işçilerin ve iş makinelerinin ulaşımı için yapılan toprak dolgunun, aşırı yağış nedeniyle bozulduğunu söyledi. Herhangi olumsuz bir durumun olmadığını belirten Uğurlu, \"İlçemizde her şey normal, can sağlığını olumsuz etkileyen herhangi bir durum yok. Şantiye makinelerinin ve işçilerin karşıya geçebilmesi için yapılan dolgu, yağış nedeniyle bozulmuş. Yolun karşısında kalan işçiler de kurtarıldı\"  dedi.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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