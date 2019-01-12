T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti (5)

POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sokağı dolduran yağmur suları nedeniyle evine gitmekte zorlanan bir kadına yardım eden ve polis memuru takdir topladı

12 Ocak 2019 21:18

POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI
İzmir\'in Karabağlar ilçesinde, sokağı dolduran yağmur suları nedeniyle evine gitmekte zorlanan bir kadına yardım eden ve polis memuru takdir topladı. Eskiizmir semtinde, evine gitmekte zorlanan bir kadına, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı devriye ekibinden bir polis memuru yardım etti. Kolundan tuttuğu kadına evine kadar destek olan ve düşmesini engelleyen polisin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, gönülleri fethetti.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI İzmir KarabağlarEskiizmirKarabağlarEmniyet MüdürlüğüKolundanDavut CANDHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24