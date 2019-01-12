İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de iki gündür etkili olan sağanak yağıştan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Bu alanlarda uzun kuyruklar oluşturan araçlar yolda kaldı, trafik kilitlendi. Belediye ekipleri ise yağmur sularının tahliyesi için aralıksız görev yaptı. Bu arada Meteoroloji yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yarın İzmir\'i terk edecek olan yağışlı hava, gelecek hafta rüzgarın yön değiştirmesiyle, soğukla birlikte dönecek.

İzmir\'de hafta içinde soğuk havanın ardından başlayan ve iki gündür sağanak şeklinde devam eden yağışlar, kent genelinde etkili oldu. Yağışlardan dolayı birçok bölgede kent sakinleri büyük güçlükler yaşadı. Aşırı yağıştan rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak\'taki Yunuslar Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bunun üzerine ekipler, alt geçide araç geçişini iş makinesi ve şeritlerle kapattı, bir yandan da su tahliye çalışması yaptı.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI, TRAFİK FELÇ OLDU

Pınarbaşı Kemalpaşa Caddesi başta olmak üzere, cadde ve sokaklardaki su seviyesinin yükselmesi üzerine birçok araç yollarda kaldı. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluştu, trafik felç oldu. Araçların sudan kurtarılması için çalışan çekiciler, zaman zaman yetersiz kaldı. Karşıyaka Nebil Susup Sokak\'ta ise çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilip, hasara neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve İZSU ekipleri de su tahliye çalışmalarını sürdürdü.

REKOR YAĞIŞ

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, İzmir geneline iki günde rekor düzeyde yağış düştü. Buna göre, iki günde metrekareye Buca\'da 182, Kemalpaşa\'da 197,2, Konak\'ta 153,2, Narlıdere 150,9 kilogram yağmur yağdı. Yetkililer, yağışlı havanın bugün akşama kadar devam edeceğini, yarın kentin yağışsız bir gün geçireceğini, ancak gelecek hafta rüzgar yönünün değişmesiyle yağışların soğuk havayla birlikte döneceğini ifade etti.



FOTOĞRAFLI