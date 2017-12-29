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İzmir'de sağanak

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de gün boyu yağan yağmur zaman zaman sağanağa dönüştü

29 Aralık 2017 20:53

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de gün boyu yağan yağmur zaman zaman sağanağa dönüştü. Vatandaşlar göle dönen sokaklarda yürüyebilmek için ayaklarına dizlerine kadar naylon poşet geçirdi.
Meteoroloji\'nin etkili sağanak uyarısına rağmen İzmir\'de gün boyu süren yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar mağdur oldu. Yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Araçların geçişi sırasında yolda biriken yağmur suları kaldırımda yürüyen vatandaşların üzerine sıçradı. Sokaklar göle dönünce bir vatandaş ayak bileğini geçen suda yürüyebilmek için iki ayağına da dize kadan naylon poşet geçirdi. Trafik polisleri, şehrin işlek caddelerinde önlem aldı. Yağmur nedeniyle vapur seferleri aksadı ve balıkçılar da fırtına nedeniyle avlanmadı. Yiyecek bulmakta zorlanan martılar ise deniz kenarındaki bankların etrafından uçtu.

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