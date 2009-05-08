İzmir'de rüşvet iddialı “Yengeç” operasyonu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir'de "tefecilik suçlaması" nedeniyle ceza evinde bulunan bir tutuklunun tahliyesinin sağlanmasında "rüşvet aldığı" iddiasıyla başlatılan "Yengeç" operasyonunun sanıklarından İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi Eski Başkanı Asım Korkut ile Avukat Ahmet Erpek ve Mehmet Korkut'un 1 yıl 4 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.



Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla yaptığı yargılamanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklar eski hakim Asım Korkut, avukatlar Erpek, İsmail Canvarol ve sanık avukatları katıldı.



Daire Başkanı Hayrettin Cevheroğlu, davada müşteki olarak yer alan Vedat Orhan Çelenk'in zorla duruşmaya getirilmesine yönelik karar olmasına rağmen duruşmaya katılmadığını söyledi.



Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Erdal Baytemir de dava dosyasının karar aşamasına geldiğini ve sanık Ahmet Erpek'in savunmaları neticesinde Çelenk'in tanık olarak dinlenmesine gerek kalmadığını belirtti. Baytemir ve sanık avukatları Çelenk'in tanıklığından vazgeçilmesini talep istedi.



Talepler üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, Çelenk'in tanıklığından vazgeçilmesine karar verdi.



Sanık Asım Korkut'un avukatı Şakir Balcı, "Yengeç" operasyonu sonucunda İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada müşteki olarak ifade veren Çelenk'in, ifade tutanaklarını "mahkeme heyetinde Asım Korkut lehine vicdani kanaat oluşturması" amacıyla mahkemeye sundu.



Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Baytemir, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Hasan Şimşek, İsmail Canvarol, Hamza Korkut ve Ramazan Süzek'in üzerlerine atılı "rüşvete aracılık etme" suçunu işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraatlerine karar verilmesini talep etti. Baytemir, Asım Korkut'un da üzerine atılı "irtikap" suçundan beraatiniistedi.



Savcı Baytemir, Asım Korkut, Ahmet Erpek ve Mehmet Korkut'un 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 252/1-2. ve 35. maddelerinde düzenlenen "rüşvet almaya ve vermeye teşebbüs" suçundan 1 yıl 4 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.



Esas hakkındaki mütalaanın ardından sanık avukatları, esas hakkındaki savunmalarını yapmak için mahkeme heyetinden süre talep etti.



Yargıtay 5. Ceza Dairesi Başkanı Cevheroğlu da sanık avukatlarının talebi doğrultusunda duruşmayı erteledi.

