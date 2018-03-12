T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı

İzmir'de kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek için "Renkli Kadınlar Koşusu" düzenlendi

12 Mart 2018 00:51

İzmir'de kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek için "Renkli Kadınlar Koşusu" düzenlendi.

Gaziemir Belediyesi tarafından "Kadın Eliyle Barış" temasıyla düzenlenen koşu için bir araya gelen kadınlar, "koşan kadın" figürlerinin yer aldığı giysiler giydi, yüzlerini boyadı.

Dans gösterilerinin düzenlendiği etkinlikte koşu öncesi konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol kadına şiddete karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Koşu ile kadın sorunlarına ve cinayetlerine dikkat çekmek istediklerini söyleyen Şenol, "Bu koşuyu 3. kez düzenliyoruz. Ancak bu yılın daha anlamlı olması lazım. Kadına şiddet gün geçtikçe artıyor. Kadınlarımız ya babası ya kardeşi ya akrabası tarafından katlediliyor. Bunu protesto etmek için bu koşuyu düzenliyoruz. Bu koşumuz bu sebeple çok önemli ve anlamlı. Koşuda kimin birinci olduğu önemli değil. Koşunun anlamı çok önemli bence. Kazanan kazanmayan herkese başarılar diliyorum."

Konuşmanın ardından Türkan Saylan Caddesi'nde başlayan koşu Abdullah Arda Meydanı'nda sona erdi. Dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

ETİKETLER

İzmirrenkli koşukadına şiddet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24