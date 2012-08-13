İzmir'de polisin açtığı ateş sonucu 1 kişi öldü

İzmir'de polis aracı ile bir otomobilin karıştığı kaza sonrası gerginlik yaşandı. İsmi açıklanmayan bir polis memurunun açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından ortaya çıkan görüntülerde, polis memurunun vatandaşa yakın mesafeden ateş etmesi tartışmalara yol açtı.

İzmir'in Eskiizmir semtinde asayiş ekibinde görevli ekip otosu, iddiaya göre devriye görevini yaptıktan sonra yol kenarına park etti.

Bu sırada, ehliyetsiz olduğu öğrenilen E.B.'nin kullandığı otomobil, ekip otosuna çarptı.

Ekip otosundan inen polis memurları, tutanak tutmak istedi. Ceza yazılmasına engel olmak isteyen E.B., yanındaki ağabeyi Emrah B. ve F.K. ile polis memurları arasında tartışma başladı.

Arbede sırasında, polis memurları biber gazı sıktıktan sonra havaya ateş etti.

İsmi açıklanmayan polis memuru, meslektaşının üzerine sandalyeyle saldırıldığını görünce silahını tekrar ateşledi.

Bu sırada Emrah B. karnından, kardeşi E.B. ve F.K. bacaklarından yaralandı. Yoldan geçen H.A. da seken kurşun nedeniyle hafif yaralandı.

Yaralılardan Emrah B. hastanede hayatını kaybederken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis memuru gözaltına alındı

Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan polis memuruyla ilgili soruşturmanın sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olayın ardından yeni ortaya çıkan görüntülerde, polis memurunun tartıştığı vatandaşa çok yakın mesafeden ateş etmesi tartışmalara yol açtı.

Hayatını kaybeden E.B.’ye yapılan otopside, ikisi bacaklarına biri de karnına isabet eden üç kurşunla vurularak öldüğü belirlendi.

Olay anında, çevredekilerin cep telefonlarıyla çektiği, polis memurun ateş etmesinin de yer aldığı görüntüler, sosyal medya aracılığıyla internette yayıldı.