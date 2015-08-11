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İzmir'de polis karakolu yakınında peş peşe patlama

Çamdibi Polis Merkezi'nin arka kısmına bırakılan bombalar, 15 dakika arayla patladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

11 Ağustos 2015 23:58

İzmir'in Bornova ilçesindeki Çamdibi Polise Merkezi'nin arka kısmında park halindeki araçların altına bırakılan iki adet bomba 15 dakika arayla patladı. İlk incelemede ses bombası olduğu belirlenen patlamalarda ölen yada yaralanan olmazken, çevredeki araçlarda maddi hasar meydana geldi. 

Bugün saat 20.00 sıralarında Çamdibi Polis Merkezi'nin arkasındaki alanda park halinde duran araçların altında şüpheli paketi fark eden polisler, bomba imha uzmanlarından yardım istedi. Bomba imha uzmanları beklendiği sırada polisler de çevre güvenliğini aldı, bölgeye araç ve yaya girişini engelledi. Bomba imha uzmanları beklendiği sırada 15 dakika arayla iki patlama meydana geldi. Çevrede endişe yaratan patlamalarda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. 

Polis ekipleri bölgede üçüncü bir tuzak bomba olabileceği endişesiyle araştırma başlattı. İncelemeler halen devam ediyor.

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