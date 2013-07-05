İzmir'de petrol rafinerisi arazisindeki yangın 9 saat sonra kontrol altında

İzmir’in Aliağa ilçesindeki PETKİM sahası içinde bulunan Çayağacı mevkisinde dün akşam saat 20.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede TÜPRAŞ ham petrol tankları ve PETKİM’in kimyasal madde tanklarının bulunması tedirginlik yarattı. Yangın yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü’nün yanı sıra TÜPRAŞ ve PETKİM’e ait ekipler ile ilçe itfaiyeleri müdahale etti. Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik, yangının elektrik tellerinin temasından çıktığını belirterek, Keklik, “Yangının TÜPRAŞ tesislerine sıçrama riski bulunmuyor, rüzgârın denize doğru esmesi nedeniyle şu an için PETKİM tesisleri açısından da sıkıntı yok” dedi. Yangının, 25 yıl önce PETKİM’in Aliağa’ya kurulması sırasında dikilen çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıktığı kaydedildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Petkim sahası içinde bulunan Çayağacı mevkisinde ormanlık alanda dün akşam çıkan yangına, 20 arazöz, 6 dozer, 5 yer ekibi, 15 teknik ekip ile Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin Petkim ile TÜPRAŞ’ı tehdit etmediği, tehlikeli durumun da ortadan kalktığını, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın da incelemelerde bulunmak üzere helikopterle bölgeye gitti.