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İzmir'de pazarcıların yer eylemi

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri'nin, çevrede oturanların açtığı davada, Danıştay tarafından kaldırılmasına karar verilmesinin ardından, kendilerine yeni pazar yeri tahsis edilmesini isteyen pazarcılar, Bayraklı B

06 Ocak 2018 17:18

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Pazaryeri\'nin, çevrede oturanların açtığı davada, Danıştay tarafından kaldırılmasına karar verilmesinin ardından, kendilerine yeni pazar yeri tahsis edilmesini isteyen pazarcılar, Bayraklı Belediyesi\'ne yürüyerek eylem yaptı.
Bölgede oturanlardan bir bölümünün açtığı davada, Danıştay 8\'inci Dairesi tarafından kapatılması yönünde karar verilen Özkanlar Pazaryeri\'nde bu sabah toplanan yaklaşık 750 pazarcı, kendilerine yeni pazar yeri tahsis edilmediğini öne sürerek eylem yaptı. Bölgede, TOMA araçlarının yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet polisiyle güvenlik önlemi alındı. \'Esnaf burada başkan nerede?\', \'Ekmeğime dokunma\', \'Hak, hukuk, nerede?\' sloganları atan grup Bayraklı Belediyesi\'ne yürümek istedi. Emniyet güçlerinin izin vermemesi üzerine çıkan kısa süreli arbede ardından, pazarcıların belediye binasına yürümesine izin verildi. Yürüyüş sırasında evlerinin balkonuna çıkan bazı kişiler de pazarcılara alkışlarıyla destek verdi.
Bayraklı Belediyesi\'nin önüne gelen grup Bayraklı Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karabağ\'ın buraya gelmesini istedi. Yapılan görüşmelerin ardından kalabalığa seslenen İzmir Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Hamdin Erişen, önümüzdeki pazartesi günü saat 10.00\'da Başkan Karabağ ile görüşecekleri sözünü aldıklarını belirterek, \"Bizler bozguncu değiliz. Bizim tek bir derdimiz var, ekmek derdi. Sayın başkan ile görüşme sözü aldık, önümüzdeki pazartesi günü 4-5 kişilik bir ekip kurup başkanla görüşeceğiz. İnşallah sorunlarımızı çözeceğiz\" dedi.
Erişen\'in konuşmasının ardından pazarcılar Bayraklı Belediyesi önünden ayrıldı.

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