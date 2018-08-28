İzmir'de pazar günleri yerel gazete olmayacak

İzmir’de günlük olarak faaliyet gösteren 7 basın kuruluşu Pazar günleri gazete çıkarmama kararı aldı. Gelişmenin ilerleyen günlerde İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte ortak bir şekilde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

Türkiye’de son dönemde yaşanan döviz kurundaki hareketlilikten piyasadaki birçok sektör etkilendi. İthalatın çok önemli bir paya sahip olduğu kağıt ve kağıt ürünleri sektörü de yaşanan gelişmeden nasibini aldı.

Maliyetlerin yükselmesi kentte günlük olarak faaliyet gösteren 7 yerel basın kuruluşu Pazar günleri gazete çıkarmama kararı almasına sebep oldu. Yeni Bakış, Ege Telgraf, Dokuz Eylül, Haber Ekspres, İlkses, Ticaret ve Yenigün gazetelerinin yönetim kademeleri mali külfetten kurtulmak için ayda 4 gün gazete çıkarmama yolunu seçti. İzmir’deki yerel medyanın temsilcilerinin aldığı kararın yanında ulusal ölçekte faaliyet gösteren Aydınlık gazetesinin de benzer bir tutum sergileyeceği öğrenildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in yerel medyanın temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Bir protokolün imzalanacağı ve önlem düşüncelerinin hayata geçirileceği ifade edildi.

Kâğıtta vergi sıfırlansın

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da artan döviz kurlarıyla birlikte, kâğıt maliyeti nedeniyle zor durumda kalan gazetelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada “Türkiye’nin gazete kâğıdı temini sağlayan SEKA’nın özelleştirilmesiyle başlayan bu süreç, ülkemizi kâğıt sektöründe dışa bağımlı hale getirdi. Son bir yılda fiyatlar üç kat artırıldı” dendi.

“Gazeteler bir kamu görevi yapmaktadır” denilen açıklama şöyle devam etti: “Gazetelerin bağımsız biçimde yayın yapabilmesi için kâğıt sübvansiyonu hayati önemdedir. Türkiye yeniden kağıdını kendisi üretir hale gelmelidir. Kâğıtta vergiler sıfırlanmalıdır. Basın İlan Kurumu ilan tarifelerine zam yapılmalıdır. Yazılı basına düşük faizle kredi ve teşvik paketleri hazırlamak da hızla gündeme alınmalıdır.”