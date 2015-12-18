İzmir'de 'paralel yapı' operasyonu; 34 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen, esnaf ve çeşitli meslek gruplarından Gülen Cemaati’ne mensup 57 kişi için operasyon başlattı. Bu kişilerden 34’ü gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan ve Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen bazı kişilerin yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Operasyonun, İzmir'de temmuzda düzenlenen operasyonun devamı niteliğinde olduğu, ele geçirilen 15 yıllık arşivdeki makbuzların incelenmesi sonucu "himmet" adı altında örgüte yüklü miktarda para yardımı yapan, yardım toplayan ve ticari işlemleri organize ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Vakıflar Bölge Müdürü de gözaltında

İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Kenan İba'nın da vakıf gayrimenkullerini örgüte usulsüz kullandırdığı suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Şüpheliler arasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarıyla avukatların olduğu, bir akademisyenin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Bu arada, gözaltındaki avukat İ.Ç, temmuzdaki operasyonda yakalanan bazı şüphelilerin avukatı olarak açıklamalarda bulunmuştu.

Başsavcılık’tan açıklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kentte sabah başlatılan eş zamanlı operasyonla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda FETÖ/PDY yapılanması adıyla bilinen terör örgütüne mensup olduğu iddia edilen kişilerin, örgüt adına himmet, infak, burs, bağış, kurban ve benzeri adlar adı altında düzenlenen toplantılara katılanlardan ikna ya da tehdit ve şantaj yoluyla para topladıkları, bu paraları örgüte aktararak ekonomik kaynak sağladıkları iddiaları ile bu yönde ciddi bulguların bulunması üzerine daha önce Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca operasyon başlatıldı. Halihazırda devam eden soruşturmada, toplanan deliller doğrultusunda haklarında yeterli şüpheye ulaşılan, aralarında iş adamları, avukatlar ve bir bürokratın bulunduğu 57 kişiye yönelik gözaltına alınma talimatı verilmiş, 39 kişiye ait 40 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmıştır."