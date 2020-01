İzmir'de özlenen derbi

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 7 sezon sonra yolları kesişen Karşıyaka ile Altay, yarın İzmir derbisinde rakip olacak. Atatürk Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak mücadeleyi Selim Özen yönetecek. Bilet fiyatları tüm taraftarlar için 20 TL olarak belirlendi. Ev sahibi konumundaki Karşıyaka\'nın taraftarları mücadeleyi kapalı tribünden izleyecek. Siyah-beyazlılara kale arkası tribünde 5 bin kişilik yer ayrıldı. İzmir Emniyeti, maçta stadyum ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alacak. Geçen sezon siyah-beyazlı ekibin 3. Lig Play-Off yarı finalinde Çorum Belediyespor\'la oynadığı maçta yeşil-kırmızılıların da tribünde Altay\'a destek vermesiyle iki ezeli rakibin taraftarı arasında dostluk pekişti. Karşıyakalılar, bu sezon da Sakaryaspor maçında Altay\'ı desteklerken Altaylılar ise zor durumdaki rakipleri için Şanlıurfaspor karşılaşmasında Kaf-Kaf\'a destek verdi.

Zorlu derbi öncesi puan tablosunda tamamen zıt konumda yer alan iki takımdan Altay şan, Kaf-Kaf can derdinde. Tarihinde ilk kez 3. Lig\'e kadar düştükten sonra küllerinden doğan siyah-beyazlılar, grupta 24 puanla zirve ortağı konumunda bulunuyor. Mali olarak tarihinin en zorlu dönemini geçiren transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılar, 5 puanla düşme hattında son sırada yer alıyor. Bu sezon yalnız 2 galibiyet alabilen Karşıyaka\'nın 6 puanı, borçları yüzünden FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından silindi. Kaf-Kaf\'ta camia, şirketleşme sürecine kilitlenirken futbolcular ise derbi öncesi taraftarların cuma sabaha karşı tesisleri basmasının şokunu yaşadı. Altay\'da kadro dışı olan Halil ve sakatlığı bulunan Doğan, Karşıyaka\'da ise sakat Onur ile Mustafa Değirmenci forma giyemeyecek. Altay\'da İbrahim Akın bu kez 18\'de yer alacak.

SON MAÇ 2014\'TE

Karşıyaka ile Altay, son olarak 24 Eylül 2014\'te Türkiye Kupası\'nda rakip oldu. Siyah-beyazlılar 1-1 sona eren o maçı seri penaltılarda 4-3 kazandı. İki ekip profesyonel liglerde ise son olarak Altay\'ın küme düştüğü TFF 1. Lig\'de 2010-11 sezonunda karşılaştı. O sezon oynanan ilk maçı 2-0 Karşıyaka, rövanşı ise 1-0 Altay kazandı.

İki takımın sahaya şu muhtemel 11\'lerle çıkması bekleniyor;

KARŞIYAKA

Erhan - Abdülhamit, Cenk, Metin, Özgür, Arif, Mustafa Aşan, Ali Say, Mahmut, Tayfun, Can

ALTAY

Egemen - Mustafa, Hayrullah, İbrahim Öztürk, Serkan, Atakan, Ferhat, Furkan, Ferdi, Hüsamettin, Murat Uluç