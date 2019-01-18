İzmir'de özel öğrencilere 'çam ve çiçek tohumlu' karne

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karabağlar ilçesindeki Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nda öğrenciler, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan\'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nda eğitim gören 206 özel eğitim öğrencisi, geri dönüşüm kağıtlarına basılı olarak hazırlanan yarıyıl karnelerini çam ve çiçek tohumu hediyeleriyle birlikte aldı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk yarı yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, çocuklara verilen karnelerin geri dönüşüm kapsamında yüzde 100 doğaya karışabilecek ve Sıfır Atık projesine uygun olarak hazırlandığını belirterek, \"Burada hem öğrencilerimizin başarılarını kutluyor hem de geri dönüşüm ve çevreye duyarlılıkla ilgili bir bilinç aşılamaya gayret ediyoruz. İzmir\'deki 850 bin öğrencimize ve velilerimize güzel bir sömestr tatili geçirmelerini diliyorum. Dinlenebilecekleri, bol bol gezecekleri ve ruhen dingin bir vücutla tekrar okullarımıza geri dönebilecekleri bir tatil olsun\" dedi.

Özel çocukların kaderleri ile baş başa bırakılmadığını hissettirmenin en büyük öncelikleri olduğunu anlatan Yahşi şunları söyledi:

\"Burada özel çocuklarımızla bambaşka bir heyecanı paylaşıyoruz. Dünyada her türlü fiziksel engeline rağmen ruhuna engel koymadan hayatına birçok başarı öyküsü sığdıran nice güzel insan var. İzmir’e geldiğimizde tek bir öğrencinin dahi kaderine terk edilmemesi, eğitim öğretim ortamından uzak kalmaması yönünde bir rüyamız vardı. Bugün geldiğimiz noktada bunu başarmanın kıvancını ve huzurunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz her sabah servislerine binip, hayallerini gerçekleştirmek için okullarına geliyorlar. Bütün çabamız çocuklarımızın ve sizlerin yüzlerinde bir tebessüme vesile olmak.\"

KİŞİSEL BAKIMI OKULDA SAĞLANAN EV ORTAMINDA ÖĞRENİYORLAR

Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nda özel öğrenciler için hazırlanan atölyeyi gezdiren Müdür Ömer Yahşi, bir ev ortamı olarak hazırlanan atölyenin çocukların öz bakımını sağlamayı öğrenmeleri açısından faydalar sağladığını dile getirdi. Yahşi, \"Çocuklarımız kişisel bakımdan tutun da elbiselerini dolaba asma, yatağını toplama, ütü yapma, ev süpürme ya da bardak yıkama gibi becerileri uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrencilerimiz atölyemize isteyerek geliyor. Televizyon izlerken, oyun oynarken ya da ev içinde yemek yerken uygun davranma becerileri kazanıyor\" diye konuştu.

Okul öğrencisi Serkan Akgün de (17) takdir aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, \"Okulda Matematik ve Türkçe çalıştım. Atölyede boyama yaptım, çanta hazırladım. Çok başarılıyım. Bugün verilen tohumları toprağa ekip sulayacağız\" dedi.



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