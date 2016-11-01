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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de özel güvenlik görevlilerine 'FETÖ' operasyonu; 20 gözaltı

Gözaltına alınan güvenlik görevlilerinin, Gülen cemaatinin kripto mesajlaşma programı olduğu söylenen ByLock'u kullandıkları öne sürüldü

01 Kasım 2016 12:56

İzmir'de 'FETÖ' soruşturması kapsamında 20 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

DHA'dan Mehmet Güney'in haberine göre, gözaltına alınan güvenlik görevlilerinin silah taşıma yeterlilik belgelerinin de bulunduğu belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin, Gülen cemaatinin kripto mesajlaşma programı olduğu söylenen ByLock'u kullandıkları öne sürüldü.

Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir ve Manisa illerinde belirlenen 24 adrese yapılan operasyon kapsamında, cemaat evlerinde yapılan aramalarda Fethullah Gülen'e ait kitaplar, cemaate yakın yayın organlarına abonelik, finans kaynaklarına ilişkin belgeler ile dijital materyallerin bulunduğu belirtildi. 

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