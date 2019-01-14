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Yaşam

İzmir'de ördek avına çıkan avcıların kayığı battı: 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti 1'i kayıp

Ekipler kayıp olan Zengin'e ulaşmak için gölette arama çalışmasını sürdürüyor

14 Ocak 2019 02:07

İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir gölette ördek avlamak isterken kayıkları batan 4 kişiden 2'si boğularak öldü, 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayboldu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde ördek avlamak isteyen Mustafa Ölmez, Erkin Ölmez, Hüseyin Karakuş ve Mesut Zengin, Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası mevkisine gitti.

Yağmur sularıyla oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 arkadaşın bindiği kayık bir süre sonra battı. 

Vatandaşların haber vermesinin ardından bölgeye giden AFAD ve İzmir İtfaiye ekipleri 4 kişiyi kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, Hüseyin Karakuş'u yaralı olarak kurtarırken, Mustafa ve Erkin Ölmez'in cesedine ulaştı. 

Karakuş, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kayıp olan Zengin'e ulaşmak için gölette arama çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan, deniz polisi de bölgeye gelerek arama çalışmalarına katıldı.

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