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İzmir'de öldürülen Zülal için yürüdüler

BURSA, (DHA) - İZMİR’de, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'nün (21), doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk (26) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, ailesinin yaşadığı Bursa'da düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi

23 Aralık 2017 23:24

BURSA, (DHA) - İZMİR’de, üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'nün (21), doğum gününde barda tanıştığı Günhan Öztürk (26) tarafından bıçaklanarak öldürülmesi, ailesinin yaşadığı Bursa\'da düzenlenen yürüyüş ve basın açıklaması ile protesto edildi.
İzmir\'deki özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü\'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, gece gittikleri bir barda tanıştı. İkili, gecenin ilerleyen saatlerinde Öztürk\'ün İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi\'ndeki evine gitti. Burada çıkan tartışmada Günhan Öztürk, babasına ait büyük bıçakla genç kızı, boğazını keserek öldürdü. Günhan Öztürk tutuklanırken, Zülal Tütüncü ise ailesinin yaşadığı Bursa\'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Zülal Tütüncü için Bursa\'daki kadın kuruluşları, merkez Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda yürüyüş düzenledi. Tütüncü\'nün ailesi ve arkadaşlarının da katıldığı yürüyüşte, \'Şiddete itirazımız var\', \'Ölmeye, katledilmeye itirazımız var\', \'Eşitsizliğe itirazımız var\' yazılı dövizler taşındı.
Yürüyüşün ardından, kalabalık adına basın açıklaması yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, Zülal Tütüncü cinayetinin diğer kadın cinayetlerinden farklı olmadığını belirterek, şunları söyledi:
\"Ailelerin büyük emeklerle büyütüp, eğitmeye çalıştıkları insan evladının öldürülmesinin hiçbir uydurma bahanesi olamaz ve biz bunu asla kabul etmeyiz. Bu cinayetin diğer kadın cinayetlerinden farkı yoktur. Katilin gerekenden bir nebze daha az ceza alması Zülal\'in ailesi ve bizler için onu bir kez daha kaybetmektir. Ülkemizdeki eğitim ve adalet sisteminin bizlerin yaşamına, kadınlara yansımasıdır bu yaşananlar. Bilimden, kültürden ve insan haklarından bihaber toplumda bu olayların son olmayacağını elbette biliyoruz. Bizler de bundan sonra Zülal\'in unutulmaması, katilin gereken cezayı alması için olayın takipcisi olacağız. Elimizden geleni yapacağız.\"
Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

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