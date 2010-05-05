T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de öldürülen travestinin aidsli olduğu belirlendi

İzmir'de seri cinayetlerden tutuklanan Hamdi Ayri'nin son kurbanı travesti Mustafa Has'ın HIV virüsü taşıdığı belirlendi.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - İzmir'de seri cinayetlerden tutuklanan Hamdi Ayri'nin son kurbanı travesti Mustafa Has'ın HIV virüsü taşıdığı belirlendi. Yetkililer Has ile ilişkiye girenlerin hastaneye gitmesini isterken, cezaevinde bulunan Hamdi Ayri'ye de test yapılacağı öğrenildi.

İzmir'de geçen hafta bir gün arayla üç kişiyi tek kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hamdi Ayri, Buca Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutuluyor. Cezaevinde saldırıya uğramaması için özel güvenlik önlemi alınan Hamdi Ayri'nin son kurbanı Azra takma adlı 28 yaşındaki Mustafa Has'la ortaya çıkan gerçek yetkilileri zor durumda bıraktı. İki yıllık elekronik mezunu olan ancak iş bulamadığı için 'seks işçiliği' yapan Azra Takma adlı Mustafa Has'ın HIV virüsü taşıdığı bir süredir tedaviye de devam etmediği öğrenildi.

Yetkililer, Mustafa Has'la birlikte olanların sağlık kuruluşlarına başvurup AIDS testi yaptırmasını önerdi. HIV taşıyıcısı olan Mustafa Has'ın bir süre tüberküloz tedavisi de gördüğü belirtildi. Cezaevinde tutulan cinayet şüphelisi Hamdi Ayri'ye de test yapılması gündeme gelirken, bu işlemin nerede yapılacağına karar verilemedi. Güvenlik sorunu da olması nedeniyle önümüzdeki günlerde Ayri'ye HIV testinin nasıl yapılacağına karar verilecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24