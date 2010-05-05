İzmir'de öldürülen travestinin aidsli olduğu belirlendi

T24 - İzmir'de seri cinayetlerden tutuklanan Hamdi Ayri'nin son kurbanı travesti Mustafa Has'ın HIV virüsü taşıdığı belirlendi. Yetkililer Has ile ilişkiye girenlerin hastaneye gitmesini isterken, cezaevinde bulunan Hamdi Ayri'ye de test yapılacağı öğrenildi.



İzmir'de geçen hafta bir gün arayla üç kişiyi tek kurşunla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hamdi Ayri, Buca Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutuluyor. Cezaevinde saldırıya uğramaması için özel güvenlik önlemi alınan Hamdi Ayri'nin son kurbanı Azra takma adlı 28 yaşındaki Mustafa Has'la ortaya çıkan gerçek yetkilileri zor durumda bıraktı. İki yıllık elekronik mezunu olan ancak iş bulamadığı için 'seks işçiliği' yapan Azra Takma adlı Mustafa Has'ın HIV virüsü taşıdığı bir süredir tedaviye de devam etmediği öğrenildi.



Yetkililer, Mustafa Has'la birlikte olanların sağlık kuruluşlarına başvurup AIDS testi yaptırmasını önerdi. HIV taşıyıcısı olan Mustafa Has'ın bir süre tüberküloz tedavisi de gördüğü belirtildi. Cezaevinde tutulan cinayet şüphelisi Hamdi Ayri'ye de test yapılması gündeme gelirken, bu işlemin nerede yapılacağına karar verilemedi. Güvenlik sorunu da olması nedeniyle önümüzdeki günlerde Ayri'ye HIV testinin nasıl yapılacağına karar verilecek.





